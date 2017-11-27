Нардеп Береза потрапив до лікарні (фото)
15:18, 27 листопада 2017Політика
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За словами нардепа, гіпертонічний криз у нього вперше в житті.
Береза потрапив до лікарні / фото facebook.com/borislav.bereza
У народного депутата Борислава Берези стався гіпертонічний криз. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Сьогодні ні прийому громадян, ні ефірів не буде. Прошу вибачення у всіх, кому сплутав плани на сьогодні й у телеканалу ATR, який вже мене анонсував. Але у мене гіпертонічний криз. Вперше у житті", - йдеться в повідомленні нардепа.
Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перебуває в лікарні. Його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові й стрибок тиску. Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією.
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