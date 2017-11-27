"У всьому винна війна": у МВС пояснили потрапляння України до списку країн з найвищим рівнем оргзлочинності

Фахівці Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) високо оцінили рівень організованої злочинності в Україні, спираючись на суб'єктивні дані.

Про це в коментарі "112 Україна" заявив радник глави МВС Іван Варченко. Він акцентував увагу на тому, що для складання рейтингу бралися дані за 2015-16 роки, коли на рівень злочинності в країні серйозно впливав фактор війни на Донбасі.

"Що стосується цих рейтингів, які дав Всесвітній економічний форум, напевно, враховуючи те, що він не кожен рік дає ці рейтинги, а дані збиралися протягом 2015-2016 років переважно, а я думаю, що ще в 2014 році, то в значній мірі, можливо, ця цифра і це місце України, далеко не престижне, забезпечила війна і пов'язані з нею обставини. Хоча разом з тим після нас знаходяться Італія, Болгарія, що теж свідчить про те, що ми хотіли б краще знати про методику розрахунку саме для України, наприклад", - заявив він.

Варченко зазначив, що фахівці брали за основу також думку бізнесу, порахувавши ці оцінки суб'єктивними.

"Там, наскільки ми розуміємо, є суб'єктивні оцінки бізнесу, які у своїй масі дають у якійсь мірі якийсь соціологічний результат, тоді, коли береться багато таких оцінок і почуття бізнесу, легко йому працювати, чи ні. Мається на увазі легкість у зв'язку з тиском організованої кримінальної злочинності. Можливо, формулювання пов'язано з тим, що у нас відбуваються бойові дії, відповідно, є питання і проблеми з власністю, і це відчувають аналітики Міжнародного економічного форуму, які живуть не на території України, але оцінюють Україну", - вважає Варченко.

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Радник глави МВС стверджує, що криміногенна ситуація в Україні покращилася.

"Якщо ми спостерігаємо динаміку порівняно з минулим роком, то криміногенна ситуація значно покращилася в Україні, а в цифрах і відносних показниках це звучить так. У нас злочинів, у тому числі особливо тяжких і тяжких злочинів в Україні порівняно з минулим роком, зафіксовано на третину менше. Більш того, розкриття злочинів, які зафіксовані протягом року, відбувається на 10-15% більше. Це ті динамічні показники, які дозволяють нам говорити, що поліцейський організм вийшов з ситуації глибокого ремонту і починає розгортати свою діяльність і давати динаміку", - констатував він.

Нагадаємо, в оприлюдненому Світовим економічним форумом (ВЕФ) рейтингу Україна увійшла до списку країн з найвищим рівнем організованої злочинності, в тому числі і по його впливу на бізнес.