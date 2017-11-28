Росія почала створення мереж впливу в соціальних медіа ще в 2010-2013 роках - депутат

Сьогодні на другий день засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО українська делегація презентувала доповідь "Російські підривні інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа", в якій міститься аналіз операцій соцмережах на території країн НАТО, приклади втручання РФ в передвиборчі кампанії в різних країнах, заохочення до сепаратизму, виходу з ЄС та НАТО, розповсюдження фейкових новин та впливу на суспільну думку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз.

"Одним з ключових меседжів є: Росія почала створення мереж впливу в соціальних медіа ще в 2010-2013 роках, тобто ще до анексії Криму та початку війни на Сході України. Отже, інформаційно-психологічні операції Росії в країнах Альянсу не пов'язані з політикою Заходу щодо підтримки України. Війна Кремля з державами-членами НАТО гібридними (асиметричними) методами вже йде. Не Україна є кінцевою метою цієї конфронтації. Кінцева мета – руйнація західних інституцій, - НАТО та Європейського Союзу", - пише Фріз.

При цьому депутат також зазначила, що масштаби російських інформаційних операцій вражають, зокрема, мова йде про функціонування сотень тисяч аккаунтів, що задіяні в скоординованих операціях, як в Європі, так і у Північній Америці.

«В деяких групах в соцмережах, що виступають за вихід з ЄС, адміністраторами є громадяни Росії. В таких групах присутні також і громадяни країни, на яку здійснюється вплив. Таким чином, операції в соціальних мережах вже мають вплив на реальних мешканців країн єдиної Європи, створені умови для вербовки та залучення громадян ЄС до проведення більш масштабних акцій впливу з боку Російської Федерації», - сказала Фріз.

За її словами, Україна готова разом з НАТО протидіяти РФ в інформаційному просторі.

«Україна з 2014 року була об’єктом проведення інформаційно-психологічних операцій в соціальних мережах з боку Російської Федерації. Сьогодні тривають в соцмережах аналогічні операції з дуже незначними відмінностями вже проти більшості країн Альянсу. Україна, як держава, на території якої Росією були опрацьовані майже всі види гібридної війни, готова не тільки ділитися досвідом, але й брати участь разом з країнами Альянсу у протидії інформаційно-психологічним операціям Росії», – підкреслила Фріз.

Також за підсумками міжпарламентської ради Фріз розповіла, що в реформах оборони України представниками НАТО відзначено "стрибок вперед".

"Але це не привід заспокоюватися, адже багато ще неврегульованих згідно СОБу питань (демократичний цивільний контроль, реформа СБУ, ухвалення розробленого робочою групою законопроекту про нацбезпеку)", - написала народний депутат.

"Висновок: Україна не має сьогодні іншого шляху окрім якісного впровадження реформ. Комплексний пакет допомоги НАТО спрямовано на короткострокові та довгострокові заходи з реформування сектору безпеки і оборони, щоб зміцнити нас", - наголосила Фріз.