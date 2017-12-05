У центрі Києва близько 100 людей намагаються заблокувати проїзд автомобіля з Саакашвілі
10:38, 05 грудня 2017Політика
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Прихильники політика намагалися перевернути автомобілі, що стояли на вулиці Костьольній перед автомобілем, в якому знаходиться Саакашвілі.
Затримання Саакашвілі / Скріншот
У центрі Києва близько 100 агресивно налаштованих осіб намагаються заблокувати проїзд автомобіля, в якому перебуває екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії “Рух нових сил” Михаїл Саакашвілі, якого затримали правоохоронці.
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Як передає кореспондент УНІАН, прихильники політика намагались перекинути автомобілі, що стояли на вулиці Костьольній перед автомобілем, в якому перебуває Саакашвілі.
Правоохоронці не дали їм можливості це зробити, в результаті активісти стали живим кордоном поблизу вулиці Трьохсвятительській і заблокували подальший рух автомобіля з Саакашвілі.
Наразі штовханина продовжується.
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