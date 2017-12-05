У США прокоментували ситуацію довкола Саакашвілі

У США заявили, що стежать за подіями в Києві довкола затримання та втечі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це під час брифінгу сказала офіційний представник Державного департаменту США Хезер Науерт.

"Ми уважно стежимо за цією ситуацією і за тим, що відбувається в Києві. Ми в тісному контакті з урядом України. Як ви знаєте, ми перебуваємо з ним у хороших відносинах. Але це не означає, що ми згодні з ними абсолютно в усьому. Ми закликаємо владу України до деескалації ситуації. Ми закликаємо всі сторони уникати насильства і слідувати верховенству права, міжнародним зобов'язанням", - сказала Науерт.

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США вимагають від України діяти в рамках закону у справі Саакашвілі.

"Якщо вона (українська влада) затримує, заарештовує когось, то це повинно бути відповідно до законів і норм цієї країни, а також відповідати міжнародним зобов'язанням у сфері прав людини", - наголосила представник Держдепу США.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.

Пізніше, під час виступу у ВР, Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів у справі втечі Саакашвілі.

За словами генпрокурора, серед них – діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко та Віктор Чумак.