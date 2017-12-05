В ЄС заявили, що дії Генпрокуратури послаблюють потенціал НАБУ по боротьбі з корупцією

В Європейському Союзі заявляють, що публічне розкриття корупційного розслідування Генеральною прокуратурою послаблює потенціал Національного антикорупційного Бюро України.

Про це йдеться в заяві речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, розповсюдженій у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Боротьба з корупцією є ключовим елементом у розвитку відносин між Україною та ЄС, від якої залежить успіх інших реформ. Публічне розкриття корупційного розслідування Генеральною прокуратурою істотно послаблює потенціал Національного антикорупційного Бюро України, щоб ефективно проводити розслідування, і підриває суспільну довіру до ефективної боротьби з корупцією", - йдеться в заяві.

В ЄС наголосили, що українська влада повинна активізувати свої зусилля з метою забезпечення незалежності, оперативного потенціалу і повної ефективності антикорупційних інституцій. "Робота цих установ не повинна бути підірвана, але посилена", - підкреслили в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

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Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

Також Генеральна прокуратура України заявляє про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро України, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».