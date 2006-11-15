Ющенко у зовнішній політиці розраховує на Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що курс України на шляху інтеграції до ЄС і НАТО залишиться незмінним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні, виступаючи на міжнародному медіа-форумі.

«Ми продовжимо послідовну роботу з інтеграційного наближення до ЄС і НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що Україні необхідно приступити до реалізації програми з входження в європейський соціокультурний простір. За його словами, йдеться про інтеграцію не тільки в економічному сенсі, а й наближення європейських культурних і інформаційних цінностей. Він підкреслив, що в цьому питанні ключовим є підтримання відносин з США та ключовими українськими партнерами у Європі – від Лондона до Варшави.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не буде проведено також правових змін чинної зовнішньої політики країни. За його словами, основи зовнішньої політики України формуються на ряді законів. Він підкреслив, що в законі про основи національної безпеки чітко визначено, що політичним пріоритетом нації є інтегрування до ЄС та НАТО. «Ця норма була, є і залишається зафіксованою в українському правовому полі, як основний стратегічний зовнішньополітичний пріоритет нації», - наголосив Президент.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ забезпечить інтеграцію України до євроатлантичних структур.

«Я розраховую, що прем’єр-міністр забезпечить реалізацію декларованого українським законодавством зовнішньополітичного курсу», - сказав Президент.

Водночас він зазначив, що політична ситуація в країні вимагає «певної часової поправки в реалізації цього курсу». За словами В.ЮЩЕНКА, в Україні довго існувала політична криза, оскільки після виборів до парламенту довго не було сформовано новий уряд. В.ЮЩЕНКО нагадав, що багато політичних сил, в тому числі і Партія регіонів, йшли на вибори з антинатовською риторикою. “Як Президент я розумію, що можливо потрібен цьому уряду і цьому прем’єр-міністру перехідний період для того, щоб мати можливість по іншому сформувати свою тактику у цьому питанні”, - додав він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що розуміє, які внутрішньополітичні процеси відбуваються, і потрібен час, щоб змінити позицію партії. «Я тільки з цих підходів можу дати оцінку тим досить неясним висловленням, які прозвучали в Брюсселі під час останнього візиту (ЯНУКОВИЧА)», - сказав Президент.

Він запевнив, що зовнішньополітичний курс України не змінюватиметься.