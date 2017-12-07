УКРОП закликає владу припинити наступ на антикорупційні органи і борців з корупцією

«Українське об'єднання патріотів – УКРОП» закликає керівництво держави припинити наступ на антикорупційні органи та борців з корупцією. Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив голова політради партії, народний депутат Тарас Батенко.

Читайте такожУкраїна має визнати Росію агресором і розірвати з нею дипломатичні відносини – УКРОП«Ми вимагаємо від влади припинити знищення незалежних антикорупційних органів і тиск на антикорупціонерів. Ця божевільна практика може зруйнувати країну й залишити її сам-на-сам з Російською Федерацією, без підтримки союзників серед демократичних країн Заходу», – наголосив нардеп.

Він звернув увагу на законопроект № 7362 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю», який підготували представники коаліції. Документ надає дозвіл парламенту одноосібно звільняти керівників антикорупційних органів, зокрема НАБУ. На думку представника УКРОПу, це дуже серйозний ляпас українській демократії з боку чинної влади.

Тарас Батенко зазначив, що проект закону не лише ставить під сумнів подальше існування незалежних антикорупційних інститутів, а й завдає значного удару по Україні на міжнародній арені.

«В умовах війни псування міжнародного іміджу та репутації країни перед головними політичними партнерами, такими як США та ЄС, УКРОП вважає неприпустимим», – підкреслив голова політради.

Він додав, що представники партії вже провели зустрічі з послами Євросоюзу та Канади і розповіли їм про всі можливі ризики для подальшого існування новостворених органів.

Водночас Тарас Батенко підкреслив, якщо влада не припинить тиск на антикорупціонерів, УКРОП закликатиме своїх прихильників і небайдужих громадян виходити на масові акції протесту.