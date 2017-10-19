УКРОП: Питання депутатської недоторканності та закону про імпічмент президента слід розглядати одночасно

Питання зняття депутатської недоторканності у Верховній Раді необхідно розглядати одночасно з ухваленням законопроекту про імпічмент президента України й наступним створенням відповідних тимчасових слідчих комісій. Про це під час брифінгу в парламенті заявив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«Разом зі зняттям депутатської недоторканності має бути розглянутий і ухвалений законопроект про імпічмент президента України і створені тимчасові слідчі комісії. Тобто механізм, який може розпочати процедуру імпічменту глави держави», – зазначив політик.

За його словами, лише законодавчо закріплений механізм імпічменту президента та діяльності тимчасових слідчих комісій може усунути дисбаланс влади після скасування депутатської недоторканості. Без цих інструментів Україні загрожує руйнування парламентаризму як незалежної гілки влади та перехід до повної диктатури однієї особи.

«Немає просвітленої диктатури чи темної диктатури. Узурпація влади завжди завершується однотипно в будь-якій країні світу», – підкреслив Тарас Батенко.

Водночас нардеп зазначив, що представники УКРОПу солідарні з вимогами суспільства й підтримали направлення до Конституційного Суду законопроектів щодо скасування недоторканності.

Однак пріоритетом порядку денного парламенту й суспільства сьогодні має бути перемога у війні на сході України, яка вже забрала життя понад десяти тисяч бійців, офіцерів і мирних жителів.

На жаль, українська влада не має плану вирішення конфлікту, про що свідчить, зокрема, ухвалений у першому читанні законопроект № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Незважаючи на те, що документ нарешті визнає Російську Федерацію ворогом, він не пропонує жодного механізму повернення окупованих територій та потребує численних змін.