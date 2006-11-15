Івченко: висловлення недовіри міністрам не матиме правових наслідків

“Очевидно, що “антикризова” коаліція намагається вчинити розправу над фаховими міністрами, якими є Борис Тарасюк і Анатолій Гриценко. Можна сказати, наміри “антикризовиків” шиті білими нитками, - зазначив в інтерв’ю сайту RAZOM народний депутат Олексій Івченко. - Інакше як шоу, я не можу це назвати”.

“Ухвалення рішення про недовіру можна буде трактувати як порушення Конституції України, - переконаний Івченко. - Ці міністри подаються Президентом на затвердження Верховною Радою, і саме так повинна відбуватися процедура їхньої відставки. Я вже мовчу про те, що вона повинна бути аргументована певними фаховими претензіями, яких по відношенню до цих людей бути не може”.

Івченко підкреслює, що нинішній звіт є не тільки порушенням Конституції України, а й процедури, зокрема, у відповідні терміни не були роздані депутатам потрібні документи.

Він не виключив, якщо буде ухвалено рішення про звільнення цих міністрів, Президент має право внести повторно їхні кандидатури на ці ж посади. “Правових наслідків сьогоднішні звіти не матимуть. Крім сумнівних політичних дивідендів цей звіт нічого більшого “антикризовикам” не принесе”, - підсумував народний депутат.