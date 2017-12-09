Відео подій під управлінням СБУ, де зібралися прихильники Саакашвілі
00:30, 09 грудня 2017Політика
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Прихильники Саакашвілі зібралися під управлінням СБУ, в яке його, імовірно, доставили.
Силовики та прихильники Саакашвілі під СІЗО / Страна.ua
Під управлінням СБУ на пер. Аскольдовому 3-А зібралися прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, якого, імовірно, доставили сюди.
Що там відбувається просто зараз дивіться у відеотрансляції (трансляцію завершено).
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