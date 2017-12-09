Відео подій під управлінням СБУ, де зібралися прихильники Саакашвілі

Під управлінням СБУ на пер. Аскольдовому 3-А зібралися прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, якого, імовірно, доставили сюди.

Що там відбувається просто зараз дивіться у відеотрансляції (трансляцію завершено).