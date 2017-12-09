Запас доброзичливості Заходу до України вичерпано непрофесіоналізмом, жадібністю і міжусобицями еліти - західні експерти

Якщо справа проти екс-президента Грузії і лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі розвалиться, влада України втратить довіру і всередині країни і за кордоном, а на країну чекатимуть дочасні вибори. Про це у коментарі Голосу Америки заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council.

Читайте такожУ затриманні Саакашвілі брали участь Аброськін і Кулик - ЗМІ"Якщо висунуті проти Саакашвілі звинувачення правдиві, це означатиме сумне завершення стрімкої кар'єри Міхеїла Саакашвілі. Якщо ж справа розвалиться, це прискорить проведення нових парламентських виборів, оскільки чинна влада втратить довіру і всередині країни і за кордоном. Лише про одне можна говорити точно - Саакашвілі винен у тому, що уник арешту. Це незначний злочин, але суспільство, яке прагне до верховенства права не може його ігнорувати", - заявив Каратницький.

Затримання, яке відбулося увечері 8 грудня, прокоментувала і дослідник аналітичного центру Hudson Institute Ганна Тобурн. "Саакашвілі очевидно є подразником для уряду напередодні виборів. Але, якщо звинувачення проти нього є несерйозними, політично мотивованими та нечіткими, уряд ризикує осоромитись так само, як і уряд Януковича із політичним ув'язненням Тимошенко", - відзначила Тобурн на своїй сторінці у "Твіттері"

"Замість боротися зі злочинністю та корупцією, Луценко бореться з активістами-антикорупціонерами та посадовцями-антикорупціонерами. Сумно!", - написав у "Твіттері" економіст Андерс Аслунд.

Михайло Боцюрків, аналітик-міжнародник, колишній речник ОБСЄ відзначив, що саме риторика Саакашвілі може стати "сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців".

"З огляду на крайні заходи, які мали місце протягом тижня, що минув - схоже, що Україна наблизилась до небезпечного поворотного пункту. Перемоги та радість Майдану затьмарені потужними, корумпованими силами, а Порошенко виявив слабкість. Тепер для багатьох він більше не радикал, який обіцяв проведення реформ, а член давоської еліти та фігурант "Панамських" та "Райських" паперів", - розкритикував Порошенка Боцюрків.

"Надзвичайний запас доброзичливості щодо України з боку Західних союзників вичерпано непрофесіоналізмом, жадібністю та міжусобицями еліти. Стежте за тим, що відбувається. Риторика дискредитованого екс-президента Грузії стане сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ", - вважає експерт.

На думку експерта, арешт сьогодні лише розпалить полум'я незадоволення. "Дійсно - настав час Заходу зайняти принципову позицію щодо президента Петра Порошенка, голови уряду та інших осіб, які мають змогу повернути Україну на вірний курс. Вони повинні усвідомити, що час не на їхньому боці і що чимало молодих українців голосують "ногами" і просто покидають країну", - відзначив Боцюрків.

Коментатори на Заході звернули увагу і на суто технічний аспект затримання, а саме - необхідність символічного "реваншу" для українських силовиків, які вже багато разів не могли стати на заваді Саакашвілі та його прихильникам.

"Хоча сага Саакашвілі лише починається, для українських правоохоронців не було нічого важливішого, ніж довести власну компетентність після першої провальної спроби затримання", - пише у "Твіттері" політолог Ендрю Боуен.

"Саакашвілі не користується підтримкою в Україні, але цирк триватиме довго. #babymaidan ", - прокоментував затримання Саакашвілі Балаш Ярабік, аналітик Carnegie Endowment for International Peace.

Ситуацію коментують і західні журналісти.

"Я не друг "Міші Гевари", мандрівного революціонера-професіонала. Але я думаю, що проблема почалась, коли Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства лише через те, що він відкрито критикував кричущу корупцію навколо президента", - пише у "Твіттері" Конрад Шуллер, журналіст видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"З українським рівнем правосуддя, ми ніколи не дізнаємося, чи винен Саакашвілі, чи ні. Але, президенте Порошенко, ми знаємо одне: довгий занепад вашого попередника Януковича почався з сумнівних арештів", - також відзначив Шуллер.