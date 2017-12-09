В "Русі нових сил" поки не знають, коли Саакашвілі привезуть до суду

Міхеїл Саакашвілі поки не отримував клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це в коментарі ТСН. ua заявив соратник Саакашвілі, нардеп Юрій Дерев'янко.

«Ми не знаємо, коли відбудеться судове засідання. Вони (прокурори - ред.) можуть вручити клопотання в будь-який момент і захисту нададуть три години на ознайомлення. Формально у них 72 години для обрання запобіжного заходу з моменту затримання», - пояснив Дерев'янко.

Крім того, нардеп зазначив, що Саакашвілі в СІЗО тримається мужньо і закликає українців вийти в неділю на марш в підтримку оголошення імпічменту президенту Петру Порошенку.

«Міхеїл каже, що навіть незважаючи на те, що його ізолювали, ми все одно повинні вийти на марш в неділю, це буде мирний марш протесту проти свавілля, за імпічмент і марш за свободу. Він почнеться о 12 ранку в парку Шевченка», - додав політик.

Разом з тим він не зміг повідомити про умови утримання Саакашвілі, пояснивши, що збирається відвідати його сьогодні вдень.

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"Ми хочемо о 15 годині потрапити до нього і передати йому медикаменти, адже він був простуженым, а також особисті речі гігієни», - зазначив Дерев'янко.

Нагадаємо, ввечері 8 грудня поліція затримала Саакашвілі і відвезла в ізолятор СБУ в Аскольдовому провулку. Генпрокурор Юрій Луценко підкреслив, що зараз плануються слідчі дії і звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу для політика.

Політику закидають сприяння учасникам злочинних організацій. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Джерела в правоохоронних органах стверджували, що Саакашвілі затримали в квартирі поліцейського Юрія Покиньбороди. Він, у свою чергу, заявляє, що його можуть ліквідувати.