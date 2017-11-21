Земан після зустрічі з Путіним заявив про необхідність скасувати санкції "в один прекрасний момент"

Президент Чехії Мілош Земан за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що «в один прекрасний момент» з санкціями, введеними після російського вторгнення в Україну, «треба закінчувати».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками двосторонніх переговорів у Сочі.

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Земан наголосив, що протягом тривалого часу є противником антиросійських санкцій ЄС, а також відповідних санкцій Росії стосовно ЄС.

«В один прекрасний момент з цим треба закінчувати, пане президенте. Спільний внесок у продовольчу і харчову промисловості. Якщо ви цього не зробите, ви будете позбавлені наших відмінних сирів і йогуртів», - зазначив президент Чехії.

У свою чергу, Путін відповів, що з йогуртом в Росії розберуться.

«Пиво дістанемо, а з йогуртом ми якось розберемося», - сказав Путін.

Також російський лідер повідомив, що поінформував Земана про російське «бачення перспектив врегулювання в Україні».

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні і «узаконити» анексію Криму.

У Кремлі назвали пропозицію Земана «внутрішньоєвропейською дискусією», про компенсацію Україні за анексію АРК «не може бути й мови».

*** Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька та Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Країни ЄС і США ввели стосовно РФ низку економічних санкцій.