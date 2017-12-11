"Покажу, як може помирати президент": Саакашвілі готовий продовжувати голодування
12:50, 11 грудня 2017Політика
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Саакашвілі каже, що продовжить голодування, якщо його повернуть до в’язниці.
Міхеїл Саакашвілі / REUTERS
Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що готовий продовжувати голодування.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у приміщенні Печерського суду у Києві, де йому обирають запобіжний захід.
Він наголосив на тому, що не хоче бути "в’язнем олігархату".
"Якщо мене повернуть до в’язниці, я буду продовжувати голодувати", - заявив Саакашвілі.
"Я показав, як може працювати президент, а тепер покажу, як може помирати", - сказав Саакашвілі, слова якого передає ТСН.
Також він закликає всіх своїх прихильників збиратися під будівлею суду.
До судової зали також прийшла його дружина.
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