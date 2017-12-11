"Покажу, як може помирати президент": Саакашвілі готовий продовжувати голодування

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що готовий продовжувати голодування.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у приміщенні Печерського суду у Києві, де йому обирають запобіжний захід.

Він наголосив на тому, що не хоче бути "в’язнем олігархату".

"Якщо мене повернуть до в’язниці, я буду продовжувати голодувати", - заявив Саакашвілі.

"Я показав, як може працювати президент, а тепер покажу, як може помирати", - сказав Саакашвілі, слова якого передає ТСН.

Також він закликає всіх своїх прихильників збиратися під будівлею суду.

До судової зали також прийшла його дружина.