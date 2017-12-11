Саакашвілі у голодуванні рівняється на Тимошенко

Міхеїл Саакашвілі під час перерви у засіданні Печерського суду розповів, що голодає вже чотири дні й планує дотягти цей строк до тижня.

Проте під час засідання він жував гумку. На запитання журналіста ТСН він пояснив, що жує гумку, щоб не було поганого запаху з рота.

Водночас їжі він не вживає вже четвертий день, а п'є саму лише воду.

"Кажуть, якщо протриматися ще три дні, то їсти вже не буде хотітися. Ось Юлія Тимошенко протрималася 28 днів", - зауважив політик.

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Після цієї розмови Саакашвілі виплюнув гумку і йому вперше від початку засідання налили склянку води.

Після завершення перерви адвокати передали судді заяви про взяття Саакашвілі на поруки нардепами, серед яких зокрема Юлія Тимошенко. Суддя долучила їх до справи.

Також адвокати подали нове клопотання - про відвід вже групи прокурорів. Згідно з поясненням захисників Саакашвілі, докази сторони обвинувачення збиралися незаконно.