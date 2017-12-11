У суді над Саакашвілі з'явилася Тимошенко - обійняла опального політика (фото, відео)

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко прибула на судове засідання Печерського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, Тимошенко пояснила журналістам, що прийшла, тому що мусить бути поряд з тими, кого “влада репресує”.

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“Цей же суд, той же Кірєєв в лапках, ті ж палачі-кати, насправді все повторюється. І тому я вважаю, що я мушу бути поряд з тими, кого влада репресує, для того, щоб просто ще раз сказати, що це політичні репресії, що це розправа з опонентами, що ніякої справедливості в цих судах і силових структурах не існує і що треба захищати свободу, демократію, і, безумовно, Міхеїла Саакашвілі, з яким сьогодні так брутально поводяться”, - наголосила вона.

Тимошенко висловила сподівання, що сьогодні Саакашвілі відпустять.

Крім Тимошенко, на судове засідання прибули народні депутати з фракції «Батьківщина» Альона Шкрум, Ігорь Луценко, позафракційні Дмитро Добродомов та Юрій Дерев’янко.