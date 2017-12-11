Депутати Кнесету попросили Клімкіна визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди посольство

Депутати Кнесету попросили міністра закордонних справ України Павла Клімкіна визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди посольство України.

Про це УНІАН повідомили у почесному Консульстві Держави Ізраїль в Західному регіоні України.

Повідомляється, що під час недільної зустрічі з главою українського МЗС представники ізраїльської парламентської делегації звернулися до нього з проханням визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство України.

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Зокрема, депутат Кнесету від партії «Лікуд» Давид Амсалем підкреслив: «Будемо раді, якщо Україна зможе наслідувати приклад США і також прийняти це рішення, і відновити історичну справедливість, адже Єрусалим - це столиця єврейської держави протягом трьох тисячоліть».

Сказано, що у свою чергу Клімкін підкреслив, наскільки важливо шанувати історичну та культурно спадщину, і розповів, що він був вражений своїм останнім візитом в Яд Вашем.

Також на зустрічі обговорювалася робота над угодою про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

«Зараз закінчуємо угоду і підпишемо її або під час візиту прем'єра Біньяміна Нетаньяху в Україну, або під час нашого візиту в Єрусалим», - сказав Клімкін.

Окремо сказано, що в цілому ізраїльську делегацію в Україні прийняли дуже тепло і привітно. Почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков заявив: «Співпраця між нашими країнами розвивається семимильними кроками. Зараз взаємодія між Україною та Ізраїлем - зразкова. Наші країни підтримують одна одну на міжнародній арені, ми розвиваємо нові проекти. Україна робить все, щоб стати перспективною для ізраїльських інвесторів і активно вивчає досвід Ізраїлю в різних питаннях, щоб впровадити його в життя».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Водночас у Європейському Союзі виступають за те, що Єрусалим має бути столицею двох держав - Ізраїля та Палестини. Про це йшлося у відповідній заяві високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

У Міністерстві закордонних справ України виступають за дотримання норм міжнародного права у питанні щодо статусу Єрусалима і закликали світове співтовариство до відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.