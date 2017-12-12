В Україні під назвою антикорупційного суду працюють аферисти (відео)

Поки світова спільнота й українська громадськість підштовхують уряд до створення антикорупційного суду, під цією назвою вже працюють аферисти. Хто допомагає аферистам і як працює чергова корупційна схема, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Читайте такожУ день боротьби з корупцією ООН підрахувала щорічний обсяг хабарів у світі Громадська організація "Благодійний фонд Антикорупційні суди України" шантажує підприємства, вимагаючи від них гроші, щоб тим не заважали працювати. Засновники фонду Руслана Броніна і Анатолій Місяць хочуть переконати, що захищають імідж України і борються з корупцією.

Липові суди провертають афери з пропозицією допомоги - нав'язливої і головне не безкоштовної, тобто не заплатиш таким антикорупціонерам - чекай проблем.

На заводі під Києвом виробляють ліки і імпортують за кордон, бізнес прибутковий, то ж на підприємство надійшов лист з пропозицією про співпрацю з благодійним фондом. Від заводу Місяць хотів фінансової підтримки, до листа додано рахунок-фактуру на 20 тис. грн і погрози чорним списком.

Такі листи отримали і десятки інші підприємств в країні. У разі відмови від співпраці, так звані антикорупціонери пишуть скарги у всі можливі інстанції. Після чого до підприємств приходять з перевірками. А далі атикорупціонери натякають, що простіше було б заплатити.

У Мінюсті кажуть, що цей благодійний фонд до захисту від корупції не залучався.