Ющенко знайшов заміну оголошеному у розшук заступнику голови СБУ

Президент Віктор Ющенко своїм указом № 411/2009 від 4 червня звільнив Дурдинця Тиберія Юрійовича з посади заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Іншим указом від сьогоднішнього числа за номером 413/2009 Президент призначив на місце Дурдинця - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Грицака Василя Сергійовича, якого у цей же день звільнив з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області.

Тексти указів оприлюднені на офіційному інтернет-сайті Президента.

Як повідомлялося, 19 травня Дурдинця відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва було оголошено в міжнародний розшук.

Генпрокуратура порушила проти колишнього заступника голови СБУ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Дурдинця у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.