Кучма про ситуацію на Донбасі: вибачте, не бачу світла в кінці тунелю

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що не бачить прогресу в ситуації на Донбасі, і так буде тривати до виборів-2018 в Росії. Про це він розповів журналістам у Києві, передає NewsOne.

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"Та ситуація, яка сьогодні є, ані миру, ані війни, стрільба кожен день, гинуть люди сьогодні, багато поранених, буде продовжуватися, ймовірно, і до виборів президента в Росії", - сказав Леонід Кучма.

Він додав, що про прогрес на переговорах у Мінську в цьому році говорити рано, хоча безліч проблем вирішується, хоча вони не на слуху у громадськості. "Але в цілому, вибачте, може, я буду некоректним, але я не бачу світла в кінці тунелю", - зазначив Кучма.

Кучма зазначив, що Захід практично не чинить тиску на країну-агресора РФ, для того щоб йшла деескалація на Донбасі. За його словами, сьогодні багато людей сподіваються на позицію спецпредставника США Курта Волкера, який займає дуже активну позицію.

"Якщо говорити про миротворчу операцію, то поки не будуть виведені війська, які миротворчі війська туди можна вводити? Спочатку це потрібно зробити. Вивести війська, техніку, а потім, щоб зайшли ті люди, які будуть забезпечувати порядок на всій території України, а не тільки на лінії зіткнення охороняти представників ОБСЄ. ", - підкреслив Кучма.