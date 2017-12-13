Клімкін: Україні вже нічого не заважає отримувати зброю з Канади

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україні вже нічого не заважає отримувати зброю з Канади. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади. Дякую прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо, дорогій Христі Фріланд (главі МЗС Канади- УНІАН) та міністрові оборони Харджиту Саджану за дружню і солідарну позицію щодо України!", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Канада внесла Україну у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю.

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«В Контрольний перелік країн автоматичної вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List) вноситься правка шляхом додавання наступної країни у алфавітному порядку: Україна», - повідомляє офіційне видання уряду Канади Canada Gazette.

Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачається виділення 350 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.