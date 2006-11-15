Мер Запоріжжя хоче дізнатися, хто виключив його з Партії регіонів

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ має намір зайнятися з`ясуванням мотивів і обставин ухвалення Запорізькою міською організацією Партії регіонів рішення про його виключення з партії.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міського голови Запоріжжя Тетяна ГУЗЕНКО.

"Мер сказав, що з`ясує всі обставини ухвалення Запорізькою міською організацією рішення про його виключення зі складу Партії регіонів: з`ясує, хто голосував за це рішення і з яких мотивів. Спочатку я з`ясую всі обставини, сказав Є.КАРТАШОВ, а відтак вирішуватиму подавати апеляцію на рішення про виключення з партії чи ні", - повідомила Т.ГУЗЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, мера Запоріжжя Є.КАРТАШОВА було виключено з Партії регіонів 13 листопада 2006 р. Рішення про це члени Запорізької міської організації ПР ухвалили одностайно. Офіційною причиною виключення стало "недотримання Є.КАРТАШОВИМ статуту партії, ненадання практичного сприяння в реалізації програми партії, систематичне невиконання рішень керівних органів партії і ради міської партійної організації, за численні порушення партійної дисципліни і дискредитацію високого звання члена партії". На думку експертів, виключення стало логічним продовженням протистояння депутатів Запорізької міськради і мера.

Конфлікт депутатів Запорізької міськради, в якій більшість, - представники Партії регіонів, - і мера Запоріжжя Є.КАРТАШОВА, який вступив у партію після виборів, триває вже декілька місяців. Причина - кадрове питання. Після закінчення виборів більш як 8 місяців у виконавських органах Запорізької міськради, попори численні протести депутатів, продовжує працювати "стара команда" Є.КАРТАШОВА.