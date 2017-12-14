"Носиться площами": Путін оцінив дії Саакашвілі в Україні

Президент РФ Володимир Путін назвав дії екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі в Україні «плювком в обличчя грузинського і українського народів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

Він заявив: «Я вважаю, що те, що робить Саакашвілі, це плювок в обличчя грузинського народу і плювок в обличчя українського народу. Як ви це досі терпите?».

Читайте такожСаакашвілі розповів про свою останню розмову з Порошенком на Мальті

За словами Путіна, Саакашвілі раніше був президентом Грузії, а «тепер носиться там (в Україні) по площах і кричить на весь світ: Я українець».

«А що, в Україні немає справжніх українців? І Україна все це терпить, розумієте. Так шкода на це дивитися, у мене серце кров'ю обливається», - сказав президент РФ.

Нагадаємо, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив записи розмов екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі із соратником екс-президента України Віктора Януковича, українським бізнесменом–втікачем Сергієм Курченком та соратників Саакашвілі з довіреною особою Курченка.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.