«Зернова ОПЕК» Росії, України й Казахстану з'явиться от-от?

Переговори про створення зернового пулу в Причорномор`ї вступають в офіційну фазу й незабаром можуть дати перші результати, повідомив віце-губернатор Краснодарського краю РФ Євген ГРОМИКО на Всесвітньому зерновому форумі в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє РІА «Новости», він зазначив: "Ми вступаємо в офіційну фазу переговорів і найближчим часом, напевно, вже отримаємо результат".

За словами Є.ГРОМИКО, уже майже рік діють робочі групи, які вивчають питання створення зернового пулу Росії, України та Казахстану.

Він також повідомив, що за прогнозами обсяг експорту зерна Росії, України та Казахстану цього сільськогосподарського року (з червня 2008 до липня 2009) становитиме 26,7% від загального обсягу світового експорту.

Є.ГРОМИКО також зазначив, що практично весь обсяг експортного зерна, який виробляється в цих трьох країнах, вивозиться через порти Азовського та Чорного морів, зокрема, через Новоросійськ буде експортовано понад 10 мільйонів тонн зерна, через Ростов-на-Дону - 2 мільйони, через Єйськ і Азов - по 1,5 мільйона, через Туапсе - 300 тисяч тонн зерна. "За даними митниці РФ, можна говорити про те, що близько 16% світового експорту зерна вивозять через наші чорноморські порти. Усе це свідчить про значення торгівлі для економіки причорноморських країн", - зазначив Є.ГРОМИКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія ініціює створення зернового союзу з Україною та Казахстаном для узгоджених дій на світовому ринку зерна.

Деякі експерти вважають, що створення зернового союзу між Україною, РФ і Казахстаном може зумовити відхід з ринку багатьох гравців.

«Визначальну роль у такому об`єднанні, найімовірніше, гратиме не Україна й Казахстан, а саме Росія. Створення такої організації безпосередньо зачіпає інтереси всіх приватних сільгосппідприємств, які експортують свою продукцію і будуть змушені дотримуватися нав`язуваних державою правил гри. Ринок постійно контролюватимуть, і часто не на користь аграріїв і торгівців. Це може зумовити вихід із зернового бізнесу багатьох гравців, що одразу позначиться на всьому українському зерновому ринку», - вважає фінансовий аналітик Astrum Investment Management Євген ОКША.