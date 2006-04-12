У четвер коліційний протокол підписуватимуть у форматі “2 + 2 + 2”

Робоча група з утворенню коаліції демократичних сил у парламенті підготувала проект спільного документу – протокол про порядок формування коаліції, який завтра буде запропоновано для підписання її учасникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив член робочої групи, голова виконкому СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, завтра о 17.00 у Верховній Раді відбудеться зустріч представників політичних сил – потенційних учасників коаліції у форматі “два + два + два” (по два представники від кожної політичної сили для того, щоб закінчити роботу над цим документом).

За словами Й.ВІНСЬКОГО, у документі чітко сказано про те, що до моменту першого засідання ВР буде підготовлено проект угоди, який буде парафований в перший день роботи ВР, коли представники політичних сил отримають офіційний статус народних депутатів. Також було чітко затверджено структуру угоди про коаліцію демократичних сил, яка складається із трьох частин – програмні засади, регламент, розподіл сфер відповідальності.

«Ми чітко дотримуємося процедури, яка передбачається регламентом ВР і Конституцією України, щодо того, що угода про коаліцію буде попередньо схвалюватися фракціями ВР після її створення. Після цього її підпишуть керівники, а потім члени фракцій в перший день роботи парламенту», - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, перед тим як формувати Кабінет міністрів, коаліція приймає рішення щодо засад внутрішньої і зовнішньої політики України, а потім проходить процедура формування керівних органів. Спочатку формується керівництво ВР і обираються голови комітетів, потім заступники секретарів комітетів, а потім коаліційний склад Кабінету міністрів відповідно до процедури, передбаченої Конституцією України. Кабінет міністрів розглядає на своєму засіданні і наступного дня після його формування виносить на затвердження ВР свою програму діяльності.