У Дуди заявили про "зниження напруженості" в польсько-українських відносинах

Візит президента Польщі Анджея Дуди до Харкова сприяв зниженню напруженості у польсько-українських відносинах. Про це заявив речник президента Польщі Кшиштоф Лапінський в ефірі Radio Warszawa, передає "Європейська правда".

"Цей візит мав на меті зниження напруженості, яка особливо проявилася в останні місяці в польсько-українських відносинах. У цьому відношенні цей візит виконав покладене на нього завдання" - сказав він.

Речник Дуди підкреслив, що Україна є сусідом Польщі, з яким треба будувати хороші стосунки, які однак мають ґрунтуватися на історичній правді.

"Не можна погоджуватися на фальшування історії" - сказав Лапінський.

Він додав, що візит допоміг насамперед розблокувати певні канали комунікації.

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У відповідь на питання, чи ставить президент Польщі якісь часові рамки для поліпшення польсько-українських відносин його речник заявив, що "краще про такі часові рамки не говорити, бо пізніше під тиском часу" може виникнути розчарування щодо невиправданих очікувань.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда провели переговори "віч-на-віч" у Харкові.