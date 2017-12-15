Росії не вдалося заблокувати підсумковий документ засідання в Організації Чорноморського економічного співробітництва

Росія намагалася заблокувати схвалення підсумкового документу засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС, до якого мав увійти звіт щодо діяльності ПАЧЕС у другому півріччі 2017 року, коли в організації головувала Україна.

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Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook заступник голови ПАЧЕС, голова української делегації Людмила Денісова. "Росіяни погрожували скористатися правом вето і заблокувати схвалення всього документу, якщо звіт ПАЧЕС буде враховано. Підставою для таких своїх дій вони назвали необхідність детально вивчити звіт ПАЧЕС, оскільки їхню делегацію не запросили на засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС до Києва", - відзначила Денісова.

За її словами, своїми діями Росія могла заблокувати подальшу процесуальну діяльність країн Чорноморського регіону в рамках ЧЕС.

Шляхом дискусії, під час якої Україну підтримала більшість делегацій країн-членів ОЧЕС, звіт ПАЧЕС було враховано в підсумковому документі засідання Ради міністрів закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Генасамблея ПАЧЕС ухвалила Декларацію з нагоди 25-ї річниці ПАЧЕС з урахуванням поправки делегації України.

В документі наголошується, що конфлікти у Чорноморському регіоні мають вирішуватись на підставі повної поваги до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав-членів ОЧЕС.

«Заявляємо, що необхідно сприяти відновленню територіальної цілісності держав Чорноморського економічного співтовариства, визнаних міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄП, як незаконно анексованих», - йдеться у поправці делегації України до декларації.

Сьогодні, 15 грудня, у Києві відбулося 37 засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС на завершення піврічного головування України в цій організації. Засідання завершилося урочистою передачею головування в ОЧЕС вірменській стороні, яке розпочнеться з 1 січня 2018 року.

ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.