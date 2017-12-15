ГПУ оскаржила рішення Печерського суду про відмову обрати Саакашвілі запобіжний захід

Генеральна прокуратура України оскаржила рішення Печерського районного суду міста Києва про відмову обрати лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомляється на сайті Апеляційного суду Києва.

Реєстрація апеляції щодо ухвали суду першої інстанції відбулася сьогодні, 15 грудня, яку подав прокурор Генпрокуратури Олександр Говорущак.

Дата розгляду апеляції не повідомляється.

Апеляцію розглядатиме колегія суду за участі Олега Присяжнюка, Дениса Масенко та Ігоря Паленика.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.