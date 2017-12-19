Прокуратура АР Крим запроваджує електронну форму для анонімних повідомлень та онлайн-відеозв’язок

Режим окупації на півострові обмежив можливість здійснення виїзних прийомів громадян керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим, як того вимагає Закон України «Про звернення громадян», а саме: проводити особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання.

Водночас прокуратурою автономії, задля забезпечення реалізації вимог Закону та з метою виявлення порушень конституційних прав громадян України – вимушених переселенців з тимчасово окупованої території та фактів вчинення окупаційною владою щодо них воєнних злочинів і злочинів проти людяності, було прийнято рішення про організацію виїзних прийомів громадян.

Так, у травні 2017 року керівництвом прокуратури АР Крим були проведені перші виїзні прийоми громадян на базі регіональних прокуратур Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Харківської, Львівської областей та Генічеської місцевої прокуратури.

Завдяки цим прийомам, вдалося встановити важливі для слідства факти систематичного та масового порушення окупаційною владою положень міжнародного гуманітарного права. При цьому було виявлено коло осіб з числа переселенців, відомості про яких мають суттєве значення для розслідування злочинної діяльності окупаційної влади, а також визнання таких осіб потерпілими.

Окрім цього, розуміючи реальність загрози від окупаційного режиму, яка може торкнутися проукраїнські налаштованих громадян, прокуратура АР Крим прагне створити максимально сприятливі та безпечні умови для інформування про випадки порушення прав кримчан, вчинення проти них воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

У зв’язку з цим на офіційному веб-сайті прокуратури створюється електронна форма для анонімних повідомлень про факти вчинення вказаних порушень прав людини.

Також для ефективного діалогу між прокуратурою автономії та особами, що постраждали від окупаційного режиму або стали свідками порушень прав громадян України, які проживають у Криму, через Skype запроваджується онлайн-відеозв’язок з прокуратурою АР Крим.

Зауважимо, що встановлення ефективного зворотного зв’язку з населенням, за існуючого режиму тимчасової окупації РФ частини території України – Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, ‒ є важливою невід’ємною умовою своєчасного виявлення та фіксації випадків порушення окупаційною владою конституційних прав людини, вчинення щодо кримчан воєнних злочинів та злочинів проти людяності, з метою подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності на національному та міжнародному рівні.

Довідково: у січні-вересні 2017 року за результатом розгляду звернень по суті прокуратурою АР Крим у 57 випадках були внесені відомості в ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, що майже на 50% більше, ніж за 9 місяців 2016 року (28 звернень). Крім того, у 16 разів зросла кількість звернень, які за результатами розгляду були приєднані до кримінальних проваджень (11 звернень за 9 місяців 2016 року і 178 за аналогічний період 2017 року).

За результатами проведеної роботи цьогоріч прокуратурою автономії особисто було прийнято 82 громадян (з яких 57 подали письмові звернення) (для порівняння: у 2014 році – 0 звернень громадян з особистого прийому, у 2015 та 2016 роках – по 14 звернень).

Протягом 9 місяців 2017 року надійшло 818 звернень, що удвічі перевищує кількість звернень за аналогічний період 2016 року (412). У вказаному обліковому періоді більш ніж удвічі (2,3 рази) збільшилась і кількість вирішених звернень – із 236 у 2016 році до 532 у 2017 році.