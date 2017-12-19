"Поганий симптом": український парламентер щодо Донбасу розповів про ціль Росії після виходу з СЦКК

Представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук вважає, що відкликання російських представників із Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін на Донбасі (СЦКК) призведе до ліквідації цієї структури та унеможливить забезпечення режиму тиші.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Марчук нагадав, що 20 грудня відбудеться останній цього року, 73-й раунд переговорів у Мінську.

«Дуже важливу роль у забезпеченні цієї технології (забезпечення режиму тиші – УНІАН) відіграють військові Спільного центру контролю і координації, куди входять українські і російські військові», - заявив він.

За словами Марчука, на відміну від патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ці офіцери мають повноваження і можуть швидко втручатися в ситуацію, щоб припинити порушення режиму тиші. «Російські військові - в порушення з боку ОРДЛО, а українські - з боку ЗСУ. Акція російського керівництва по відкликанню своїх військових із складу СЦКК практично унеможливить забезпечення режиму тиші, навіть якщо домовленість завтра буде досягнута», - зауважив Марчук.

«До того ж, відкликання російської частини СЦКК однозначно призведе до ліквідації цієї структури. Це погано… Крім того, це своєрідний шантаж, намагання вивести нас на прямі переговори з бойовиками ОРДЛО і поганий симптом взагалі», - підкреслив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ 18 грудня заявило, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери залишать Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».