"Схоже, що писали у маршрутці": західні журналісти поглузували з почерку Саакашвілі, яким він написав листа Порошенку

Західні журналісти, які виствітлюють події в Україні, поіронізували над листом Міхеїла Саакашвілі до президента Петра Порошенка. Зокрема почерк політика викликав асоціації з листами дітей до Санта Клауса, передає Голос Америки.

Читайте такожУ Саакашвілі прокоментували його лист до Порошенка, оприлюднений БанковоюПочерк Саакашвілі розсмішив Шона Вокера, кореспондента британського видання The Guardian у Москві. "Так мабуть виглядає зворотній бік листа Саакашвілі до Порошенка", - відписав з приводу листа у "Твіттері" Вокер, додавши дитячий малюнок. "Якби у мене був такий почерк, я б може друкував листи на комп'тері", - також прокоментував журналіст, - "Схоже, що писали у маршрутці... у мене і самого поганий почерк, але якби я сам писав обуреного листа Путіну чи Терезі Мей, то принаймні писав би рівно..."

Лист не пройшов непоміченим і з боку Джона Фішера, кореспондента британського Бі-Бі-Сі у Києві. Останній не оминув увагою почерк Саакашвілі, але висловив здивування власне змістом листа. "Ні, це не лист до Санта Клауса написаний в останню хвилину. Це написаний Саакашвілі від руки, навдивовижу примирливий лист президенту України, в якому він закликає до деескалації ситуації", - написав про лист Саакашвілі у "Твіттері" Фішер.

Раніше колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер заявив, що антикорупційних рух в Україні мав би очолити українець та відзначив, що спадок Саакашвілі у Грузії був суперечливим, через використання Саакашвілі недемократичних методів боротьби з опозицією під час перебування при владі.

"Я думаю, що його протистояння з українською владою йде на користь лише Кремлю. Я не думаю, що це добре для українського громадянського суспільства, чи для верховенства права. Є чимало достойних українців, які могли б очолити боротьбу з корупцією, і я думаю, що вони і мають це зробити. Це велике та серйозне питання. Саакашвілі правильно ідентифікував проблему, але він не є тою людиною, яка має уособлювати цей рух", - відзначив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

Як повідомляв УНІАН, лист Саакашвілі опублікував сьогодні прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. У листі Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок.