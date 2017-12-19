Цеголко оприлюднив листа Саакашвілі до Порошенка (документ)

У листі до президента України Петра Порошенка Міхеїл Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

Так, у ньому опальний політик висловився за деескалацію ситуації, пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори "з уповноваженим представником".

Читайте такожСаакашвілі написав листа Порошенку з пропозицією примирення

"Натомість, як свідчить штурм Міжнародного центру культури і мистецтв на Алеї Героїв Небесної Сотні, свого слова пан Саакашвілі не дотримався", - зазначив Цеголко.

Також прес-секретар Порошенка пояснив, чому було прийнято рішення опублікувати листа Саакашвілі.

"З огляду на численні запити журналістів, а також на коментарі самого Саакашвілі, в яких він маніпулює змістом цього листа, прийнято рішення його оприлюднити", - заявив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі написав листа Порошенку з пропозицією примирення. Пізніше лідер "Руху нових сил" підтвердив, що писав листа главі держави. За словами політика, він передав лист на Банкову після звільнення з-під варти.