У ЄС стурбовані відкатом антикорупційної реформи в Україні - Могеріні

Останні події в Україні, пов’язані з відкатом антикорупційної реформи, можуть поставити під загрозу прогрес, попередньо досягнутий у цьому напрямку.

Про це йдеться у відповіді офісу Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні на відкрите звернення, підписане коаліцією Реанімаційний пакет реформ та низкою громадських організацій напередодні засідання Ради Асоціації 8 грудня.

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"Ми стурбовані останніми подіями в Україні, які можуть поставити під загрозу прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією, якщо не будуть вжиті подальші заходи для забезпечення повної імплементації та сталості досягнутих реформ" - йдеться у документі.

В офісі Могеріні наголосили, що незалежність, ефективність та сталість антикорупційної інституційної структури, включаючи Національне антикорупційне бюро України, та створення ефективної системи перевірки електронних декларацій є надзвичайно важливими для ЄС.

При цьому в ЄС нагадали, що їх підтримка України не є безумовною.

"Наша підтримка України не є безумовною. Кошти ЄС завжди підлягають ретельному моніторингу та звітуванню і супроводжуються рядом жорстких умов, щодо яких повинен спостерігатися довгостроковий прогрес" - йдеться у відповіді Європейської служби зовнішньої дії.

Нагадаємо, 8 грудня Високий представник Європейського з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, щоборотьба з корупцією є основою для проведення реформ в Україні та важливу роль тут відіграє громадянське суспільство.