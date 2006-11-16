ГПУ звинувачує Гриценка у брехні

Прес-служба Генеральної прокуратури України заявляє, що міністр оборони не має права давати оцінку роботі прокуратури, і радить Анатолію ГРИЦЕНКУ зосередитись на забезпеченні виконання покладених на нього державою обов’язків.

Як ідеться у заяві прес-служби Генпрокуратури, розміщеній на сайті цього відомства, вчора у Верховній Раді України міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО оголосив про неналежне здійснення прокуратурою нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України, навівши, зокрема, як приклад нереагування на порушення, викладені у матеріалах, які він нібито особисто передав заступнику Генерального прокурора України Тетяні КОРНЯКОВІЙ.

Прес-служба Генпрокуратури заявляє, що міністр оборони, також «не має права вдаватися до маніпуляцій способом введення в оману як народних депутатів України, так і всього суспільства брехливими заявами про бездіяльність Генеральної прокуратури України».

У заяві нагадується, що «заступник генерального прокурора України Т.КОРНЯКОВА ніколи не опікувалась питаннями нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України і лише за відсутності іншого заступника, що безпосередньо курує ці питання, могла підписувати документи, які стосуються цієї сфери прокурорського нагляду.

По-друге, у разі проведення перевірки за будь-якими фактами, що наводяться у зверненнях як громадян, так і посадових осіб, органами прокуратури приймається рішення виключно на підставі закону та в разі незгоди з ним може оскаржуватися керівнику вищого рівня або до суду. Незрозуміло, чому у такому разі міністр більше року мовчав і лише тепер заявив про такі „неподобства”?».

Прес-служба додає, що «проведеною перевіркою підтверджено, що А.ГРИЦЕНКО заступнику генерального прокурора Т.КОРНЯКОВІЙ матеріали щодо земельних відносин не передавав. Згідно з вхідною кореспонденцією до Головного управління нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях Генеральної прокуратури України за період з лютого 2005 року по цей час матеріали щодо незаконного відчуження зазначених об’єктів не надходили.

Проте органами військової прокуратури в усіх випадках виявлення порушень земельного законодавства та незаконного відчуження військових містечок (будівель) разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, вживалися відповідні заходи реагування.

За час керівництва Міністерством оборони України А.ГРИЦЕНКОМ військовими прокурорами заявлено 32 позови щодо визнання недійсними угод про пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців, 8 - про міну військових містечок на житло для військовослужбовців, 51 - про звільнення самовільно зайнятих земель оборони, 38 - про визнання недійсними актів органів місцевої влади.

Усього заявлено 129 позовів зазначеної категорії, за якими підлягають поверненню земельні ділянки загальною площею 28,6 тис. га.

Зокрема, лише Генеральною прокуратурою у господарські суди пред’явлено 12 позовів до комерційних товариств щодо визнання недійсними договорів про пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців на земельних ділянках Міністерства оборони у місті Києві загальною площею 485 га.

Аналогічні порушення при укладанні договорів про пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців виявлено військовою прокуратурою Військово-Морських Сил, яка пред’явила 6 позовів (у т.ч. по п’яти угодах, укладених 03.02.2005). Земельні ділянки загальною площею 29,5 га, які були предметом вказаних договорів, розташовано за адресами, оголошеними міністром оборони у своїй заяві (два позови по земельній ділянці у Севастополі по вул. Щитова, 1, по одному - у містах Балаклаві та Севастополі, бухта „Кругла”). П’ять з цих позовів вже задоволено і лише один розглядається судом».

Як заявляє прес-служба Генпрокурарури, «заслуговує на увагу факт, що в центральному апараті Міністерства оборони та Генеральному штабі понад 100 юристів, в обов’язки яких входить проведення позовної роботи. Проте керівництвом Міністерства оборони не організовано роботу юридичних служб щодо заявлення позовів даної категорії».

З огляду на викладене прес-служба Генпрокуратури пропонує міністру оборони А.ГРИЦЕНКУ «бути більш виваженим у своїх заявах та облишити практику порожнього критиканства».