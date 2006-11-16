Томенко, Волков, Хостікоєв і Бенюк завтра гратимуть у баскетбол (фото)

Завтра в Києві політики та діячі культури проведуть благодійний баскетбольний матч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН організатори благодійного баскетбольного матчу.

В матчі, який відбудеться у приміщенні СК «Меридіан» (вул. Героїв Севастополя, 11-в), братимуть участь команда громадських діячів та політиків, яку очолюють народні депутати Микола ТОМЕНКО та Олександр ВОЛКОВ (тренер “Баскетбольного клубу «Київ»), та команда діячів культури і мистецтв на чолі з народними артистами України Анатолієм ХОСТІКОЄВИМ та Богданом БЕНЮКОМ.

Як зазначив на прес-конференції М.ТОМЕНКО, вказаний матч організований Комітетом ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму за підтримки компанії "Макдональдс Юкрейн».

Мета проведення цього матчу – розповсюдження ідеї благодійності в українському суспільстві, а також збір коштів для придбання медичного діагностичного обладнання для кардіологічних відділень дитячих лікарень у 13 містах України.

Як зазначив М.ТОМЕНКО, «нам потрібно боротися не тільки за здорову державу, але й за спортивну державу».

Він також додав, що у матчі братиме участь відомий спортсмен Сергій БУБКА. Також гратимуть у матчі депутат Євген ФІЛІНДАШ, представник Секретаріату Президента України Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Водночас М.ТОМЕНКО не виключив, що до команди політиків увійдуть ще кілька депутатів.

Крім того, О.ВОЛКОВ висловив сподівання, що такого роду крок буде підтриманий в регіонах, оскільки подібні акції вже давно стали звичаєм у країнах Заходу. «Гра буде дуже цікавою, судячи з того, як проходили тренування», - сказав він.

У свою чергу А.ХОСТІКОЄВ висловив жаль з приводу того, що політика роз’єднує людей, і висловив сподівання, що спорт об’єднає.

Продовжуючи тему щодо місця спортивних змагань та їх впливу на об’єднання держави, М.ТОМЕНКО зазначив, що, на його думку, було б доцільно, якби в регіонах, зокрема в районах кожної області, було відновлено посади інструкторів фізкультури і спорту, що значним чином давало б можливість молоді займатися різними видами спорту.

Крім того, М.ТОМЕНКО повідомив, що ряд народних депутатів пропонує відновити футбольні товариські зустрічі між депутатами ВР та депутатами Держдуми Росії. За його словами, остання така зустріч була у 1999 році. Подібний матч можна буде провести у грудні поточного року, якщо вдасться зібрати команду гравців з числа депутатів ВР, вважає М.ТОМЕНКО. В іншому разі – цей матч може відбутися навесні наступного року.