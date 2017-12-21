Ігор Коломойський лаконічно прокоментував звинувачення Данилюка на адресу Луценка

Бізнесмен і колишній акціонер націоналізованого "ПриватБанку" Ігор Коломойський заперечує заяву міністра фінансів Олександра Данилюка, що йому нібито допомагає генпрокурор Юрій Луценко.

"П**дить. Данилюк п**дить", - так лаконічно Коломойський прокоментував заяву глави Мінфіну виданню LB.ua.

Він також додав, що "у нас до коментатора-педофіла додався коментатор-сексуальний домагач, який з фейкової події зробив привід не відповідати за свої злочини перед українським народом".

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Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк зажадав негайної відставки генерального прокурора України Юрія Луценка. Крім того, він звинуватив генерального прокурора у нібито гальмуванні процесу розслідування можливих зловживань колишніми керівниками та власниками "ПриватБанку". При цьому щодо чинних керівників банку, Мінфіну та НБУ активно порушуються кримінальні справи та ведеться розслідування.

Луценко відреагував на вимогу міністра фінансів відправити його у відставку. "Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності", - заявив глава ГПУ.

Генпрокурор нагадав, що влітку він вже звертався до Кабміну з вимогою звільнити Данилюка після того, як Державна фіскальна служба провела перевірку і підтвердила несплату Данилюком 700 тис. гривень податків.