"Бажання уникнути кримінальної відповідальності": Луценко відповів на заклик Данилюка про його відставку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на вимогу міністра фінансів Олександра Данилюка відправити його у відставку. Про це він заявив LB.ua.

"Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності", - заявив Юрій Луценко.

Генпрокурор нагадав, що влітку він вже звертався до Кабміну з вимогою звільнити Данилюка після того, як Державна фіскальна служба провела перевірку і підтвердила несплату Данилюком 700 тис. гривень податків.

"Податки Данилюку потрібно або заплатити, або сісти", - вважає Луценко.

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Окремо генпрокурор пояснив, чому ГПУ порушила кримінальне провадження проти нинішнього керівництва "ПриватБанку".

За словами Луценка, народний депутат Олександр Дубінін у вересні-листопаді подав до ГПУ і НАБУ заяви про незаконну діяльність державного "ПриватБанку" під час підписання угод з Kroll та іншими компаніями.

"Не реєструвати заяви забороняє закон. НАБУ зареєструвало дві справи, ми - додаткові епізоди до нинішніх справ щодо Привату. Слідчі взяли дозволи на виїмку цих договорів в НБУ і Приваті. Але в результаті свідчень заступника голови НБУ Катерини Рожкової і аналізу закону "Про національний банк" ми встановили, що стаття 3 закону дозволяє НБУ оплачувати послуги аудиту без тендерів. Таким чином ми відкликали постанови і закрили ці епізоди. Аналогічні справи НАБУ все ще висять в реєстрі", - резюмував генеральний Луценко.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк вимагає негайної відставки генерального прокурора України Юрія Луценка. Крім того, він звинуватив генерального прокурора у нібито гальмуванні процесу розслідування можливих зловживань колишніми керівниками та власниками "ПриватБанку". При цьому щодо чинних керівників банку, Мінфіну та НБУ активно порушуються кримінальні справи та ведеться розслідування.