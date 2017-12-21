"Бажання уникнути кримінальної відповідальності": Луценко відповів на заклик Данилюка про його відставку
Генпрокурор пояснив, чому ГПУ порушила кримінальне провадження проти нинішнього керівництва "ПриватБанку".
Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на вимогу міністра фінансів Олександра Данилюка відправити його у відставку. Про це він заявив LB.ua.
"Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності", - заявив Юрій Луценко.
Генпрокурор нагадав, що влітку він вже звертався до Кабміну з вимогою звільнити Данилюка після того, як Державна фіскальна служба провела перевірку і підтвердила несплату Данилюком 700 тис. гривень податків.
"Податки Данилюку потрібно або заплатити, або сісти", - вважає Луценко.
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Окремо генпрокурор пояснив, чому ГПУ порушила кримінальне провадження проти нинішнього керівництва "ПриватБанку".
За словами Луценка, народний депутат Олександр Дубінін у вересні-листопаді подав до ГПУ і НАБУ заяви про незаконну діяльність державного "ПриватБанку" під час підписання угод з Kroll та іншими компаніями.
"Не реєструвати заяви забороняє закон. НАБУ зареєструвало дві справи, ми - додаткові епізоди до нинішніх справ щодо Привату. Слідчі взяли дозволи на виїмку цих договорів в НБУ і Приваті. Але в результаті свідчень заступника голови НБУ Катерини Рожкової і аналізу закону "Про національний банк" ми встановили, що стаття 3 закону дозволяє НБУ оплачувати послуги аудиту без тендерів. Таким чином ми відкликали постанови і закрили ці епізоди. Аналогічні справи НАБУ все ще висять в реєстрі", - резюмував генеральний Луценко.
Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк вимагає негайної відставки генерального прокурора України Юрія Луценка. Крім того, він звинуватив генерального прокурора у нібито гальмуванні процесу розслідування можливих зловживань колишніми керівниками та власниками "ПриватБанку". При цьому щодо чинних керівників банку, Мінфіну та НБУ активно порушуються кримінальні справи та ведеться розслідування.