Міністр фінансів Данилюк вимагає негайної відставки Луценка

Міністр фінансів України Олександр Данилюк зажадав відставки генерального прокурора Юрія Луценка через затягування справ у відношенні «ПриватБанку».

«Я вимагаю відставки генерального прокурора Юрія Луценка», - йдеться в заяві міністра, переданій УНІАН.

Данилюк звинуватив Луценка у затягуванні розслідування справ щодо «ПриватБанку» при одночасно активних слідчих діях проти посадових осіб Міністерства фінансів та Національного банку.

Крім того, як зазначив міністр, генпрокурор дискредитував себе атаками на нові антикорупційні органи і нездатністю довести до суду важливі для країни справи.

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«Таким чином він дискредитує перед українським народом і міжнародними партнерами президента і парламент, які довірили йому таку важливу функцію, і владу в цілому, і тому він повинен піти у відставку», - підкреслив міністр.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рішенням Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

В кінці листопада Національне антикорупційне бюро звинуватило Генпрокуратуру і Службу безпеки України в зриві операції з викриття корупційної схеми в Державній міграційній службі.

У відповідь генпрокурор Юрій Луценко заявив про провокації працівників НАБУ проти чиновника міграційної служби, «таємному офісі» бюро з незаконним зберіганням секретних документів і використанням детективами контрабандної апаратури для пошуку корупціонерів.

На конфлікт жорстко відреагували міжнародні партнери України, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, закликаючи керівництво країни забезпечити незалежність антикорупційних органів і невідкладно прийняти законодавство про антикорупційні суди.