Екс-президент Естонії назвав затримання шпигуна у Кабміні на день чекіста "прекрасним тролінгом"

Країни Заходу могли би започаткувати нову традицію і затримувати російських шпигунів близько до Дня співробітника органів безпеки Російської Федерації, який у Росії відзначається 20-го грудня.

Так колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес прокоментував повідомлення про затримання СБУ чиновника Кабміну-шпигуна, передає Голос Америки.

Читайте такожЗатриманий чиновник Кабміну працював на ГРУ російського Генштабу - СБУ (відео)

Прес-центр СБУ повідомив про затримання 20-го грудня співробітниками контррозвідки Служби безпеки чиновника секретаріату Кабміну за діяльность в інтересах спецслужб Росії. Затриманий - перекладач прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – Станіслав Єжов.

За інформацією правоохоронців, Єжов збирав інформацію про закордонні поїздки й переговори українського прем’єра, щоб потім передати ці дані представникам російських спецслужб особисто чи через електронну пошту.

"Так! Україна заарештувала чекіста на День чекіста. Прекрасний тролінг. Можливо наступного року усі демократичні країни будуть відкладати затримання російських шпигунів до 21-го грудня. Запакуємо їх всіх до Різдва", - написав з даного приводу Ільвес на своїй сторінці у Twitter.