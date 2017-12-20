Перед візитом в Україну глава МЗС Канади обговорила з Тіллерсоном питання миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд і державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорили можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це йшлося на спільній прес-конференції Фріланд і Тіллерсона в Оттаві, йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Читайте такожМЗС Канади веде перемовини з міжнародними партнерами щодо миротворчої місії на Донбасі"Що стосується України, ми з Рексом мали дуже хорошу розмову щодо можливої миротворчої місії та рішучої підтримки з боку наших двох країн суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російського незаконного вторгнення та окупації української території", - заявила Фріланд.

За її словами, перемовини з Тіллерсоном були особливо корисними з огляду на її візит до України, під час якого вона зустрінеться з українським керівництвом.

"Рішуча підтримка Канадою суверенітету України та збереження її території дуже відповідають позиції США, і в нас було багато спільних обговорень того, як ми можемо досягти прогресу у переговорах стосовно України, аби добитися відновлення повного суверенітету України перед обличчям російської агресії", - наголосив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Петро Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Перед цим президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

11 листопада міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна, США та ФРН мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі.

Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.

16 грудня Клімкін висловив переконання, що санкції проти російських олігархів з оточення Путіна змусять РФ погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.