Біометричний контроль для іноземців Україна введе з наступного року - Держприкордонслужба

Біометричний контроль для іноземців, які перетинають державний кордон України запрацює з 1 січня 2018 року. Про це розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян в «Сніданку з 1+1» , пише ТСН.

"У тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, ця практика є цілком виправданою", - сказав він.

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За словами Слободяна, в України є ще 6 місяців для того, щоб провести технічну підготовку процесу біометричного контролю.

"Що стосується технічного виконання, то у нас звичайно ще є час, щоб відпрацювати механізм, забезпечити пункти пропуску всім необхідним обладнанням для роботи з біометричними даними, організувати систему збереження цих даних, обміну тощо", - додав прикордонник.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 липня президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання посилення контролю за перетином державного кордону України.

«Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон», - сказав глава держави. Порошенко впевнений, що відповідні підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку у суспільстві.