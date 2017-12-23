Меркель і Макрон закликали повернути російських офіцерів у СЦКК на Донбасі

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Емманюель Макрон закликали сторони конфлікту на сході України дотримуватися домовленості щодо режиму припинення вогню. Немає ніякої альтернативи мирному вирішенню конфлікту, і сторони повинні повною мірою виконати всі пункти мінських домовленостей, йдеться в поширеній у суботу, 23 грудня, спільній заяві, як повідомляє DW.

Читайте такожМЗС Польщі закликало Росію негайно повернути своїх представників до складу СЦКК

Меркель і Макрон також закликали повернути в Спільний центр контролю і координації (СЦКК) у Донбасі російських військових, яких Москва відкликала 19 грудня в якості протесту "проти дій української сторони". Центр "грає дуже важливу роль у підтримці спостерігачів ОБСЄ і при виконанні домовленостей про режим перемир'я", підкреслюється в заяві.