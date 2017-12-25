Геращенко підтвердила обмін полоненими за формулою "306 на 74"

Україна готова віддати 306 осіб в обмін на 74 полонених бойовиками російсько-окупаційних бандформувань українців.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, вона повідомила, що у переговорах була низка неузгоджених питань щодо верифікації полонених: хтось не бажав брати участь в обміні, а чийсь термін ув’язнення закінчувався в дні, коли вже тривала технічна робота з підготовки звільнення.

"Нам, в рамках Мінської гуманітарної групи, після непростих переговорів, вдалося зняти більшість з цих питань. Ми готові в найближчий час передати 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українця з окупованих територій", - написала Геращенко.

За її словами, наразі триває робота над останніми логістичними і технічними деталями.

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"Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайшвидше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

15 листопада Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить все, що від нього залежить», щоб провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганській республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 людей могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 людини.

Сьогодні Медведчук заявив, що місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюється з міркувань безпеки.