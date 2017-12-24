Саакашвілі із дружиною та дитиною помітили у "Борисполі" - ЗМІ

У суботу, 23 грудня, близько 8 ранку в аеропорту "Бориспіль" помітили лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі. Він був разом з дружиною, синами і собакою. Відповідні фото надіслали очевидці виданню "Страна.uа".

Як зазначає видання, швидше за все Саакашвілі проводжав свою сім'ю. Сам політик на питання, де він знаходиться у даний момент (в 14-00 в неділю 24 грудня), сказав, що сидить в кафе в центрі Києва.

Також він надіслав селфі, на якому він з мокрою головою. У Києві зараз йде дощ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Міхеїл Саакашвілі отримав голландську візу. Міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстра заявив, що його країна прийме колишнього президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, якщо він вирішить покинути Україну.