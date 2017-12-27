Обмін полонених: екс-мер Торецька передумав повертатися до "ДНР", сховався в автобусі українських журналістів

Колишній мер Торецька Володимир Слєпцов передумав повертатися у "ДНР" і сховався в автобусі українських журналістів. Про це повідомляє "Громадське".

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Володимира Слєпцова повинні були передати терористичній «ДНР» в рамках обміну полоненими, однак в останній момент передумав.

Екс-мер Торецька сховався в автобусі українських журналістів і поїхав разом з ними, коли процес обміну завершився.

Він далі буде відбувати покарання в Україні.

Нагадаємо, обмін полоненими був проведений у середу, 27 грудня, між українською стороною і бойовиками "ДНР" і "ЛНР". Бойовики віддали 74 українців, а натомість повинні отримати 348 осіб.

Однак в останні моменти деякі заручники відмовлялися повертатися на окуповані території Луганської і Донецької областей. Ще деякі вже відбули покарання і були відпущені. В результаті в ОРДЛО повернулися 238 осіб.