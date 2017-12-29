У Раді пропонують довічно ув'язнювати за вбивство або замах на правоохоронця

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян та працівників правоохоронних органів» (реєстраційний номер 7451).

Як повідомляє УНІАН, авторами даного законопроекту є група народних депутатів, серед яких Віктор Король, Микола Паламарчук (фракція «БПП»), Віктор Развадовський (група «Відродження»).

Даним законопроектом пропонується доповнити статтю 348 Кримінального кодексу України нормою, що вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку, вчинені з застосуванням холодної чи вогнепальної зброї, вибухових речовин чи вибухових пристроїв або з застосуванням інших технічних чи транспортних засобів, караються довічним позбавленням волі.

Читайте такожБоротьба із лихослів'ям: у Раді придумали, як карати нардепів за лайку та образи

В нині діючій статті 348 Кримінального кодексу Україною передбачено за вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку передбачено позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Крім того законопроектом передбачено, що не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у транспортний засіб незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. На сьогодні в статті 36 ККУ вже є аналогічна норма, яка стосується вторгнення у житло чи інше приміщення.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, «останнім часом в Україні відбувається суттєве загострення політично-соціальної кризи та стрімке погіршення криміногенної ситуації». При цьому зазначається, що непоодинокими стали випадки масових заворушень, втручання в роботу правоохоронних органів, значно збільшилась кількість хуліганських дій із застосуванням холодної, вогнепальної зброї, вибухових речовин та різних вибухових пристроїв. Також сказано, що останній час набули поширення випадки посягання на життя працівників правоохоронних органів із застосуванням різних видів зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв, інших технічних чи транспортних засобів.

В записці також сказано, що найбільш поширеними та з найменшою результативністю і ефективністю під час розслідування являються злочини проти власності. «З кожним роком саме ця категорія кримінальних правопорушень очолює топ-список злочинних діянь, вчинених на територіях нашої держави, оскільки їх кількість постійно зростає, займаючи вже майже 70% від усіх видів злочинів. Оскільки саме держава має гарантувати кожному із нас захист від злочинних посягань, виникає, на наш погляд, необхідність поширення меж необхідної оборони також на випадки протиправного насильницького вторгнення у транспортний засіб»- йдеться в повідомленні .