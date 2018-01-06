Волонтер розповів, коли Україна відправить Чорноморський флот РФ на металобрухт

За останній час Росія наростила достатньої серйозний військовий потенціал в анексованому Криму, про це повідомляє Главред з посиланням на засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу.

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Волонтер вважає, що проблема Криму не в тому, скільки танків нагнали туди окупанти, а в тому, що охороняти перешийок, що з'єднує Крим з Україною, можна і відносно малим контингентом.

"Я думаю, що в найближчі роки Росія навряд чи ослабне настільки, щоб добровільно звідти піти. А Україна навряд чи зміцніє настільки, щоб військовим шляхом Крим звільнити. Тому досить передчасним думати про те, як ми "пилятимемо" російський Чорноморський флот в Балаклаві на металобрухт. На жаль", - додав Дейнега.

Нагадаємо, раніше волонтер назвав головну проблему української армії.