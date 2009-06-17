Тимошенко дала 9,2 млн. на аварійно-ремонтні роботи на ДніпроГЕС

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення виділити 9,2 млн. грн. на проведення аварійно-ремонтних робіт на Дніпровській гідроелектростанції (ДніпроГЕС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр БЕРЕЖНИЙ.

При цьому він відзначив, що для повної реконструкції ДніпроГЕСу необхідно приблизно 30 млн. грн.

Довідка УНІАН. Головним завданням Дніпровською ГЕС є виробництво дефіцитної пікової електроенергії, регулювання частоти і перетікань потужності в енергосистемі України.

З початку експлуатації Дніпровська ГЕС виробила 232,15 млрд. кВт/год. електроенергії.

У період з 1996 по 2002 роки було проведено перший етап реконструкції ДніпроГЕС із заміною шести гідротурбін, регуляторів швидкості й іншого устаткування. За результатами першого етапу реконструкції підвищено ефективність і надійність роботи станційного устаткування, а встановлену потужність збільшено на 42 МВт – до 1505,6 МВт, що уможливило додаткове виробництво до 79 млн. кВт/год. електроенергії на рік. Зараз проходить другий етап реконструкції – реабілітації ГЕС з поліпшенням управління генерацією й контролю за цим процесом, який завершиться в 2012 році.

На станції працює близько 365 людей.