У ПР вважають, що Тимошенко штампує рішення, вигідні нафтотрейдерам

Народний депутат України, міністр палива й енергетики в опозиційному уряді Віктора Януковича Юрій БОЙКО вважає, що дії уряду Юлії ТИМОШЕНКО на ринку нафтопродуктів України неадекватні та непрофесійні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«В уряду Ю.ТИМОШЕНКО, як завжди, не вистачає професіоналізму для відстоювання державних інтересів на ринку нафтопродуктів. Уряд просто йде на поводі у нафтотрейдерів, які входять до експертно-аналітичної групи при Мінпаливенерго, і не здатний вести з ними професійну дискусію», – вважає Ю.БОЙКО.

На думку народного депутата, експертно-аналітична група з питань функціонування ринків нафти та нафтопродуктів при Міністерстві палива й енергетики України «сьогодні перетворилася на інструмент легалізації інтересів нафтових компаній».

«Уряд провалив професійну дискусію з нафтотрейдерами і сьогодні просто «штампує» вигідні їм рішення. Захотіли трейдери викинути з розрахункової формули ціни українських заводів, які набагато нижче за вартість привезених нафтопродуктів, – будь ласка. З 1 травня уряд змінює формулу, що призводить до зростання цін на 3-5%», – сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що «почали рости ціни на світовому ринку, і уряд тут же затверджує новий ціновий коридор, не враховуючи той факт, що дороге пальне починає надходити з Європи мінімум через 2-3 тижні. Зате трейдери отримують змогу за підвищеними цінами розпродати старі запаси».

«Робота (на ринку нафтопродуктів – УНІАН) повністю провалена й не має нічого спільного із захистом інтересів споживачів і держави. Експертно-аналітична група сьогодні відстоює інтереси тільки однієї сторони – нафтотрейдерів, а компанії, які входять у неї з боку нафтотрейдерів, більше і раніше, аніж інші, підвищують ціни на своїх заправках», – заявив Ю.БОЙКО.

При цьому він відзначив інертну позицію Антимонопольного комітету України на роздрібному ринку нафтопродуктів. «У квітні, з набагато сумнівнішого приводу, АМКУ оштрафував на 140 млн. грн. виробників авіапального. А в травні, коли великі автозаправні мережі вийшли за межі навіть нинішнього, завищеного, цінового коридору, комітет обмежився розсиланням розпоряджень про зниження цін. Прості громадяни набагато більше страждають від зростання цін на заправках, аніж на авіаперельоти. Перекіс у роботі АМКУ видно неозброєним оком», – зазначив народний депутат.

Як вважає Ю.БОЙКО, уряд Ю.ТИМОШЕНКО не вперше провалює ситуацію на ринку нафтопродуктів. Влітку минулого року ціни на бензин і дизпальне в роздрібному продажу сягли рекордних рівнів і перевищили 7 грн. за літр.

«Сьогодні ціна нафти удвічі нижча, а внутрішні ціни вже штурмують оцінку в 7 грн. Позицію уряду щодо регулювання ринку, на жаль, визначають непрофесіоналізм і небажання втручатися в ситуацію. З такими підходами ціни на нафтопродукти скоро перевищать 10 грн. за літр», – вважає народний депутат.

Кажучи про способи стабілізації на ринку нафтопродуктів, Ю.БОЙКО наголосив, що насамперед необхідно терміново посилити професійний діалог з учасниками ринку. «Ми розуміємо, що в нинішнього уряду немає професіоналів з ринку нафтопродуктів, як і з багатьох інших галузей. Тому склад експертно-аналітичної групи неадекватний, і саме через це страждають інтереси держави. Цей склад необхідно переглянути. Ми як опозиційний уряд готові делегувати до складу експертно-аналітичної групи компетентних фахівців, які зможуть на цифрах і фактах відстоювати інтереси країни в дискусії з нафтотрейдерами», – заявив опозиційний міністр.

Кажучи про середньострокові заходи зі стабілізації ситуації на ринку, Ю.БОЙКО виділив необхідність державної підтримки вітчизняних виробників нафтопродуктів і нарощування видобування нафти всередині країни. «Нам необхідно повернутися в ситуацію 2003-2004 років, коли потреби ринку на 90% задовольняли вітчизняні виробники. Це найкращий амортизатор, який здатний захистити Україну від різких коливань на зовнішніх ринках», – наголосив Ю.БОЙКО.

Крім того, опозиційний міністр палива й енергетики закликав коаліцію терміново розглянути в другому читанні законопроект про скасування митних ставок під час імпорту устаткування для модернізації нафтопереробних заводів.

За словами Ю.БОЙКА, уряд В.ЯНУКОВИЧА вніс цей законопроект навесні 2007 року і парламент встиг прийняти його в першому читанні. Потім, 2 квітня 2007 року, Президент видав указ про розпуск парламенту 5-го скликання, а новий парламент більше не повертався до цього питання.

Як ще одну причину різкого зростання цін Ю.БОЙКО назвав відсутність 2009 року державного стабілізаційного резерву нафти та нафтопродуктів. «Цей резерв був 2007 року, були спроби, щоправда, невдалі, його створення 2008 року, а зараз його взагалі немає. Безумовно, це робить ринок України беззахисним перед нафтовими спекулянтами», – сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що АМКУ після підвищення наприкінці травня цін на високооктановий бензин виніс 174 вимоги до суб`єктів господарської діяльності про зниження цін на всій території України.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що Міністерство палива й енергетики має взяти на себе часткову відповідальність за цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів, оскільки воно «керує експертно-аналітичною групою, що встановлює рекомендовані ціни на нафтопродукти».

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